Платити взимку за газ шалені суми не доведеться, якщо знати кілька цілком законних лайфгаків

На час воєнного стану в Україні фіксовані тарифи на газ для побутових споживачів. Проте українці отримують від газовиків не лише платіжку за спожите блакитне паливо. Тож загальні щомісячні платежі можуть змінюватися і це залежить не тільки від лічильника. Розповідаємо, як можна платити за газ менше.

Знижка на тариф

В Україні 98% побутових споживачів отримують газ від НАК «Нафтогаз України». Тариф на газ для населення у цього постачальника становить 7,96 грн за кубометр. Сума в платіжці залежатиме від того, скільки ви використаєте газу і що покаже ваш лічильник.

Проте «Нафтогаз» може надати знижку на оплату за газ деяким споживачам. Ідеться про знижку в 1%. Знижка нараховується автоматично тим, хто:

Не має заборгованості зі сплати за газ;

Оплачує за квитанціями за газ до 15 числа кожного місяця повну суму;

Робить оплату через особистий кабінет на сайті «Нафтогазу» або через чат-бот GASUA.

Оплата за доставку газу

Якщо тарифи на газ для населення до завершення дії воєнного стану є фіксованими, то щомісячний платіж за доставку газу може різнитися з року в рік, незалежно від воєнного стану. Цей платіж розраховується окремо для кожного абонента.

Розрахунок річної замовленої потужності – плати за доставку газу – проводиться на основі фактичного обсягу споживання природного газу за минулий «газовий рік» – з 1 жовтня до 30 вересня. Проте тут є нижня межа споживання, що береться для розрахунку:

не менше 39 куб. м – для споживачів з газовою плитою;

126 куб. м – для споживачів з газовою плитою та водонагрівачем;

314 куб. м – для споживачів з опалювальним приладом.

Для визначення місячної вартості цей індивідуальний об’єм використаного природного газу розділяється на 12 рівних частин та помножується на встановлений НКРЕКП для кожного Оператора газорозподільних мереж тариф на послуги з розподілу природного газу.

Тобто якщо ви споживатимете менше газу впродовж газового року, то в майбутньому можете розраховувати на нижчі ціни на доставку газу.

Як споживати менше газу

Споживати менше газу в холодну пору року – це не обов’язково мерзнути в помешканні.

Економити допоможе розумне використання газових приладів, особливо, якщо в квартирі чи будинку є газовий котел опалення, та сервісне обслуговування обладнання. Тож до настання холодів варто зробити наступне:

провести сервісний огляд газового котла;

за потреби, прочистити котел;

збалансувати радіатори опалення, якщо вони гріють не рівномірно.

Ці прості кроки допоможуть перезимувати в комфорті і теплі, а також зекономити на споживанні газу.

Нагадаємо, що, як писав ZAXID.NET, деякі споживачі газу цієї осені отримають третю платіжку за газ на додачу до квитанції за спожитий газ та його доставку.