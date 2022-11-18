Спеціальні хімічні засоби мають найбільшу ефективність при чистці котла

Теплообмінник в газовому котлі виконує найважливішу роль. Якщо знижується ККД котла і він погано працює, це свідчить про те, що контур засмітився, у ньому накопичився наліт та накип. Якщо вчасно не провести чистку, теплообмінник взагалі потребуватиме заміни. Промивкою котлів займаються спеціалізовані служби, проте це також цілком можна зробити самостійно. Розповідаємо про різні способи чистки теплообмінників у газових котлах, які відповідають за опалення.

Навіщо та як часто потрібно промивати теплообмінник

Згідно з рекомендаціями виробників і фахівців, проводити промивку теплообмінника необхідно регулярно, з періодичністю від двох до трьох років. Якщо цим нехтувати, котел втратить свою потужність, а з часом знадобиться заміна теплообмінника або й інших елементів опалювального пристрою. І навпаки: чим частіше проводиться чистка, тим довше прослужить котел. Зазвичай чистка теплообмінника проводиться після закінчення опалювального сезону або безпосередньо перед його початком.

Варіанти самостійного промивання котла:

вручну – без спеціальних засобів, вичищаючи наліт щіткою, ножем або викруткою;

лимонною кислотою або оцтом;

спеціальними хімічними складами;

сильним струменем води.

Як почистити теплообмінник без спеціальних засобів

Перед тим як чистити теплообмінник, необхідно дістатися до нього, тобто розібрати котел. Це можна зробити за допомогою схеми котла та базового набору інструментів. Попередньо потрібно закрити всі вентилі, газової та водопровідної труби, а також відключити агрегат від електрики, якщо він енергозалежний. Якщо ви не впевнені в тому, що зможете правильно розібрати та зібрати котел самостійно, краще обрати інший спосіб чистки або довірити це професіоналам.

У процесі потрібно з усіх елементів котла видалити сажу щіткою. Крім теплообмінника і пальника, регулярно потрібно чистити запальник, датчик контролю полум’я, пристрій розпалу тощо. При чищенні не забувайте прикривати незнімні елементи системи папером або ганчіркою для захисту від падаючої сажі. Також з теплообмінника знімаються турбулізатори, які чистяться щіткою.

Після демонтажу і розбору котла теплообмінник виймається. Для його чистки використовують металеві щітки, зубні з твердим ворсом, йоржик або троси. Після чистки теплообмінник прополіскується чистою водою, зовні і всередині. Після чистки всі елементи повторно протирають, просушують і лише після цього встановлюють назад.

Як почистити теплообмінник лимонною кислотою або оцтом

Очисний розчин готується з води і харчової лимонної кислоти. У ролі розчинника можна використовувати і оцет. Для чистки котел не потрібно знімати та розбирати: промивка відбувається за допомогою бустера, який складається з резервуару для хімічного реагенту, насоса і нагрівача.

Для промивки необхідно від’єднати два патрубка, після чого до одного з них приєднати шланг, по якому буде нагнітатися реагент. До другого патрубка також приєднується шланг бустера, щоб розчин циркулював. Після цього потрібно промити теплообмінник чистою водою.

Як почистити теплообмінник хімікатами

Спеціальні хімічні засоби мають найбільшу ефективність при чистці котла, і саме їх використовують фахівці. Купити такий розчин можна в магазині, використовувати його слід чітко згідно з інструкцією, щоб не пошкодити верхній шар контуру. Також потрібно дотримуватися правил власної безпеки і використовувати маску, рукавички, спецодяг.

Крім спеціалізованих хімікатів, можна використовувати різні побутові і сільськогосподарські розчини:

гелі та порошки для чищення;

побутові або промислові розчинники;

адипінова кислота, розведена водою: розм’якшує накип і відкладення, після чого їх легко можна змити чистою водою;

розведена водою сульфамінова кислота.

Чистка відбувається так само за допомогою бустера, після чого теплообмінник промивається водою.

За матеріалами «Дом з котлом», Bud-Base

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