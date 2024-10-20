Ця платіжка може стати сюрпризом для деяких мешканців

Мешканці деяких будинків почали отримувати восени так звану третю платіжку за газ. Дехто її ще отримає у наступні місяці. У цих квитанціях ідеться про техобслуговування будинкових газових мереж. Видання ГазПравда пояснює, хто отримав чи отримає такі платіжки, скільки потрібно платити та що це за обслуговування мереж.

Для чого ввели газове техобслуговування

Газопостачальні і газорозподільні компанії відповідають лише за ті газові мережі, що підходять до будинку. За все, що в будинку, з 2018 року відповідають самі мешканці або балансоутримувачі будинку. Щоб уникнути проблем через витоки газу, ОСББ або управляючі компанії мали укласти договори зі спеціалізованими організаціями, що обслуговували б ці будинкові мережі і проводили техогляд.

На практиці це означає, що будинкові мережі у багатьох будинках залишились безгосподарними, адже не всі уклали такі договори, відповідно, багато мереж деградували.

Тож обов’язки провести техобслуговування газових мереж в будинках, які не уклали інші договори станом на 7 грудня 2023 року, поклали на ТОВ «Газорозподільні мережі».

Хто отримає додаткову платіжку за газ

ТОВ «Газорозподільні мережі України» ще на початку року анонсувало, що мешканцям будинків, які не мають договорів на техобслуговування газових мереж з іншими організаціями, доведеться заплатити за це їм.

Газовики провели перше техобслуговування будинків, тож саме мешканці таких будинків і отримали відповідні платіжки.

Мешканці будинків, які виконали вимогу законодавства і ще в 2018 році уклали відповідні договори, такі платіжки вже не в новинку.

За що саме виставляється рахунок

Як виглядає робота газовиків, за яку мешканці отримують додаткову платіжку? Спочатку фахівці перевіряють щільність мережі надлишковим тиском повітря за допомогою диференціального монометра. Якщо десь виявляють падіння тиску, шукають витік газу, щоб його ліквідувати.

Витік газу на будинкових мережах теж шукають за допомогою спеціального високочутливого приладу. Коли витік виявили, перекривають подачу газу на крані. Тоді трубу герметизують і повторно проводять перевірку щільності тиском.

За статистикою підприємства, в кожній перевіреній багатоповерхівці виявляють з десяток, а той більше, витоків. Від початку робіт по Україні фахівці перевірили 10 тис. будинків і усунули понад 100 тис. витоків.

Чим старіший будинок, тим частіше він потребує технічного обслуговування газових мереж. Терміни проведення ТО такі:

в будинках віком до 25 років – раз на п’ять років;

в будинках віком понад 25 років – раз на три роки.

Скільки коштує газове ТО будинку

Ціна послуги – індивідуальна для кожної багатоповерхівки. Вона залежить від:

довжини газопроводів;

кількості запірних пристроїв і з’єднань;

ціни ТО газоутворюючого обладнання у місцях загального користування, якщо таке є в будинку.

Оплата за послуги з техобслуговування мереж відбувається раз на три або п’ять років. Про такі роботи мешканців повідомляють оголошеннями за 10 днів до їх початку. Платіжка приходить після проведення робіт.

Графіки робіт оприлюднені на сайті ТОВ «Газорозподільні мережі» і його філій та операторів ГРМ, тож мешканці можуть приблизно спрогнозувати, коли доведеться платити. Там же буде вказана вартість – загальна і для однієї квартири.

Наприклад, в одній з багатоповерхівок у Рівному загальна ціна ТО газових мереж становить близько 25 тис. грн. В перерахунку на одну квартиру виходить трохи більше, ніж 103 грн.

Чи можна не платити за газове ТО

Відмовитися від оплати неможливо. Адже всі, хто не підписав договір з іншою організацією до 7 грудня 2023 року, автоматично перейшли в обслуговування ТОВ «Газорозподільні мережі України». Скарги про те, що ви не підписували із ними договір, теж не подіють. Договір – публічний, він не потребує двостороннього підпису.

Труб в квартирах це не стосується

Важливо наголосити, що техогляд будинкової газової мережі стосується труб на фасаді, в під’їздах, в інших місцях загального користування в будинку. Газові труби в квартирах обслуговуються окремо за окрему плату.