В Україні запустили експериментальний проєкт Єдиної платформи житлово-комунальних послуг.

Кабінет міністрів запустив експериментальний проєкт Єдиної платформи ЖКП. Про це заявив 3 вересня прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

За його словами, запуск платформи є важливим кроком до впорядкування житлово-комунальних послуг, адже система авторизує процеси, забезпечить доступні та зручні сервіси, покращить облік споживачів та дозволить краще контролювати якість послуг.

Користувачі в електронному кабінеті зможуть:

отримати всю інформацію про управителів та виконавців послуг,

дізнатися актуальні ціни й тарифи,

переглянути результати розгляду своїх звернень,

укласти чи розірвати договір онлайн.

Платформа буде інтегрована з іншими інформаційними системами, що забезпечить обмін даними.

Нагадаємо, 1 червня в Україні офіційно підвищили тариф на електроенергію для населення на 60%. Він становить 4,32 грн/кВт-год незалежно від обсягу споживання.

Згодом Міненерго заявило, що новий тариф покриває виключно собівартість виробництва електрики та її передачі побутовим споживачам.