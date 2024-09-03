В Україні запустили проєкт Єдиної платформи житлово-комунальних послуг
Українці в електронному кабінеті можуть дізнатися тарифи та укласти договір на постачання комунальних послуг
Кабінет міністрів запустив експериментальний проєкт Єдиної платформи ЖКП. Про це заявив 3 вересня прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
За його словами, запуск платформи є важливим кроком до впорядкування житлово-комунальних послуг, адже система авторизує процеси, забезпечить доступні та зручні сервіси, покращить облік споживачів та дозволить краще контролювати якість послуг.
Користувачі в електронному кабінеті зможуть:
- отримати всю інформацію про управителів та виконавців послуг,
- дізнатися актуальні ціни й тарифи,
- переглянути результати розгляду своїх звернень,
- укласти чи розірвати договір онлайн.
Платформа буде інтегрована з іншими інформаційними системами, що забезпечить обмін даними.
Нагадаємо, 1 червня в Україні офіційно підвищили тариф на електроенергію для населення на 60%. Він становить 4,32 грн/кВт-год незалежно від обсягу споживання.
Згодом Міненерго заявило, що новий тариф покриває виключно собівартість виробництва електрики та її передачі побутовим споживачам.