Поступово домогосподарства в країнах ЄС мають повністю відмовитися від використання газових котлів

Європейська Комісія 17 жовтня опублікувала перші рекомендації з реалізації «Директиви з енергетичної ефективності будівель». У них ідеться про те, що з початку 2025 припиняється будь-яка фінансова підтримка для встановлення систем опалення на викопному паливі – газових котлів, вугільних печей тощо.

Заборона на фінансову підтримку населення та організацій для купівлі газових котлів буде впроваджена з 1 січня наступного року на всіх рівнях – від національного до місцевих. Ідеться про таку підтримку, як гранти, субсидії, зменшення ставок податків тощо. Але ця заборона не торкнеться тих програм підтримки, за якими фінансування вже відбувається.

Також залишиться можливою фінансова підтримка для встановлення гібридних систем опалення, але субсидування стосуватиметься лише обладнання, що працює на відновлювальній енергії і лише у випадку, якщо його частка переважає в системі.

Що таке «Будівельна директива ЄС»

«Директива з енергетичної ефективності будівель» ухвалена в ЄС навесні 2024 року. Вона передбачає, що з 2028 року газове опалення не встановлюватимуть на нових об’єктах будівництва громадського призначення. Всі нові громадські будівлі мають скоротити викиди СО2 до 0.

З 2030 року це правило пошириться на всі інші новобудови. До цього часу житлові будинки мають скоротити викиди на 16%, до 2035 року – на 20-22%.

З 2040 року країни ЄС повинні будуть повністю відмовитися від котлів на викопному паливі, зокрема на вугіллі та газі. Це означає, що поступово мешканці мають замінити системи опалення, що працюють на вугіллі, газі тощо на ті, що використовують «зелену» енергію, зокрема, сонячну.

Водночас у Директиві зазначається, що під час переходу потрібно враховувати умови в кожній окремій країні ЄС.

Головне завдання нових правил полягає у тому, щоб упродовж 25 років зменшити до нуля інтенсивність викидів CO2 із будівель у ЄС.