Модульні котельні швидко монтуються і в разі потреби їх можна перенести

Добротвірське комунальне підприємство по обслуговуванню житла 16 вересня уклало договір із ТОВ «Вельт-Капітал» на встановлення блочно-модульної котельні в селищі. Сума договору становить 157,7 млн грн. Термін виконання робіт – до кінця 2024 року. Документи оприлюднені в системі електронних закупівель Prozorro.

За ці гроші фірма «Вельт-Капітал» має розробити проєкт, виконати будівельні роботи і змонтувати обладнання, а також зробити благоустрій території. Проєкт, згідно з договором, коштуватиме 8,048 млн грн, будівництво та обладнання – 149,7 млн грн. Вартість устаткування становить 83,35 млн грн, благоустрою – 11,9 млн грн. Лише на бетонні конструкції під час будівництва планується витратити понад 13 млн грн.

Блочно-модульна котельня матиме три газові котла і три твердопаливні котла. Їхня сумарна потужність має становити 12 МВт. Також в договорі ідеться про системи водопостачання, очищення води, насоси, електромережу, лічильники, трубопроводи тощо. Котельня буде підключена до наявних мереж. Гарантія на проєкт становитиме 10 років.

Встановлення модульної котельні фінансується з державного, обласного і місцевого бюджету на суми 145,75млн грн, 10 млн грн і 2 млн грн відповідно.

ТОВ «Вельт-Капітал», за даними сервісу YouControl, зареєстроване у Львові і працює з 2016 року. Власницею фірми є Тетяна Павленко. Фірма займається будівництвом житлових і нежитлових будівель.

Журналісти неодноразово викривали ТОВ «Вельт-Капітал» на завищенні цін. Наприклад, переплату знайшли в договорі на ремонт лікарні у Львові. Також ішлося про переплату удвічі на трубах під час ремонтів на Волині. Та попри це, «Вельт-Капітал» отримало підряд на понад 3 млрд грн на будівництво фортифікаційних споруд в області. Також фірма завищувала ціни у підрядах від ДП «Ліси України».

Окрім того, у судовому реєстрі можна знайти ухвалу про проведення обшуків у «Вельт Капітал» через участь у схемі ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

У 2022 році ТОВ «Вельт Капітал» перемогло у тендері Яворівської міської ради на ремонт місцевих доріг на 39,9 млн грн. NGL.media зазначає, що компанія не мала власної техніки, щоб проводити роботи, й залучила інших підрядників. Волинське видання «Сила правди» розповідало, що фірма також не мала техніки, але перемогла в торгах на ремонт вулиці Набережної у Світязі за майже 25 млн грн.

Раніше ТОВ «Вельт-Капітал» ремонтувало вул. Чернівецьку у Львові, а потім усувало недоліки за гарантією.

Через постійні обстріли української енергетичної інфраструктури низка міст, особливо прифронтових або постраждалих внаслідок окупації, встановлюють модульні котельні. Переважно їх використовують для опалення закладів освіти і охорони здоров’я. У Харкові, наприклад, встановлено понад 30 модульних котелень різної потужності.