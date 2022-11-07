Чернівецьку капітально відремонтували у 2020 році

«Львівавтодор» зобов’язав підрядника, який два роки тому займався реконструкцією вул. Чернівецької біля головного залізничного вокзалу, усунути недоліки. Ремонтні роботи провели в межах гарантійного терміну за рахунок виконавця, повідомляє Львівська міська рада.

Причиною стала скарга на «Гарячу лінію міста Львова» на якість дорожнього покриття. Інженер технічного нагляду ЛКП «Львівавтодор» обстежив зазначену ділянку, після чого скерував лист до ТОВ «Вельт Капітал» з вимогою усунути недоліки відповідно до гарантійних зобов’язань за договором.

Підрядник зняв верхній шар асфальтобетону, який замінять, та влаштував дорожні люки і решітки дощоприймачів до рівня верхнього шару покриття.

«Дорожнє покриття на вул. Чернівецькій було пошкоджено в окремих місцях. Власне, ремонтні роботи на вул. Чернівецькій відбулися як гарантійна реконструкція дорожнього покриття», – повідомили у «Львівавтодор».

Роботи проводилися вночі, щоб не ускладнювати рух транспорту і за рахунок підрядної організації.

Нагадаємо, капітальний ремонт вул. Чернівецької провели у 2020 році. Там замінили комунікації, постелили асфальт, виділили окремі смуги рухи для громадського і автомобільного транспорту, облаштували пішохідну алею та посадкові платформи. Вартість ремонтних робіт обійшлася майже 90 млн грн.