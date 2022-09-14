У п’ятницю, 16 вересня, на ремонт закриють ще одну ділянку вул. Шевченка – від будинку №60 до вул. Ярослава Мудрого. На час виконання робіт міські автобуси №17 курсуватимуть за зміненим маршрутом.

Як повідомила прес-служба ЛМР, об’їзд ремонтованої ділянки здійснюватиметься по вулицях Клепарівська – Золота – Єрошенка у двох напрямках.

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Тим часом у районі перехрестя вулиць Шевченка та Яцкова тривають роботи з підключення інженерних мереж. Далі тут виконуватимуть дорожні роботи та невдовзі відкриють це перехрестя для руху транспорту.

Нагадаємо, третій етап реконструкції вул. Шевченка на ділянці від вул. Ярослава Мудрого до вул. Залізничної розпочався ще 1 червня 2021 року. Вартість робіт становить 186,6 млн грн.

Проект передбачає реконструкцію всіх інженерних мереж, облаштування нової проїзної частини і трамвайних колій посередині вулиці, велосипедних смуг вздовж проїзної частини з обох боків, кишень для паркування, інклюзивних тротуарів і пішохідних зон, контактної мережі трамваю, вуличного освітлення, благоустрій вуличного простору.