На частині вул. Шевченка постелили останній шар асфальту

Із понеділка, 12 вересня, ще одну частину вул. Шевченка у Львові відкрили для проїзду транспорту. Йдеться про ділянку від вул. Залізничної до вул. Яцкова, де підрядник проклав останній шар асфальту.

Як повідомили у ЛКП «Львівавтодор», разом із частиною вул. Шевченка, проїзними стали й бічні вулиці Юнаківа і Єрошенка.

«На частині вул. Шевченка, від вул. Залізнична до вул. Яцкова, підрядник вже постелив фінішний шар асфальту. Відтак відкриваємо для проїзду цю ділянку дороги. Також для проїзду тепер відкриті бічні вулиці – Юнаківа та Єрошенка», – інформують у «Львівавтодорі».

Водночас вул. Яцкова ще буде закрита для проїзду. Перехрестя вул. Шевченка – вул. Яцкова відкриють для проїзду після підключення каналізаційного колектора, який облаштовують від вул. Бортнянського до вул. Яцкова.

Нагадаємо, третій етап реконструкції вул. Шевченка на ділянці від вул. Ярослава Мудрого до вул. Залізничної розпочався ще 1 червня 2021 року. Вартість робіт становить 186,6 млн грн.

Проект передбачає реконструкцію всіх інженерних мереж, облаштування нової проїзної частини і трамвайних колій посередині вулиці, велосипедних смуг вздовж проїзної частини з обох боків, кишень для паркування, інклюзивних тротуарів і пішохідних зон, контактної мережі трамваю, вуличного освітлення, благоустрій вуличного простору.