Перше ТМО Львова витратить 22,1 млн грн на ремонт приймального відділення

Перше ТМО Львова уклало угоду з ТОВ «Вельт капітал» на капітальний ремонт приміщень приймального відділення лікарні Святого Пантелеймона, що на вулиці Івана Миколайчука, 9. Вартість робіт становить 22,1 млн грн. Сайт NGL.media повідомляє, що лікарня переплатить підряднику мінімум мільйон гривень. У Львівській міській раді у вівторок, 9 квітня, відреагували й розповіли, що перевіряють проект та тендерну документацію.

Зазначимо, що ТОВ «Вельт Капітал» було єдиним учасником торгів. На сайті державних закупівель Prozorro йдеться, що компанія за 22,1 млн грн мала відремонтувати відділення до кінця 2024 року. Згідно з технічним завданням, планували підсилити цегляні стіни, облаштувати ґанок та фасад, відремонтувати систему водопостачання, каналізацію, опалення та вентиляцію тощо. Змонтувати протипожежну сигналізацію має львівське ПП «Комплекс Безпека Сервіс», яке належить Галині Ястремській.

У NGL.media зазначають, що Перше ТМО Львова може переплатити, зокрема, за панелі AGT для виготовлення меблів. Згідно з кошторисом, їхня вартість становить 269,9 тис. грн, але на ринку середня вартість панелей складає 171,9 тис. грн за 100 м². Крім цього, скляний навіс планують придбати 16,59 тис. грн/м2, але на ринку можна знайти пропозиції 9,72 тис. грн і за 7,65 тис. грн/м² чи 5,2 тис. грн/м². Загалом журналісти знайшли переплату на понад мільйон гривень.

Нагадаємо, що ТОВ «Вельт Капітал» зареєстроване у Львові й працює з 2016 року. Керівницею компанії є Тетяна Павленко. Основним видом діяльності підприємства є будівництво.

Додамо, що у січні ТОВ «Вельт Капітал» отримало тендер від Першого ТМО на капітальний ремонт нейрохірургічного відділення, що на вулиці Пилипа Орлика, 4. Компанія має виконати роботи за 15,7 млн грн. У NGL.media повідомили, що ціна на ремонт завищена на мільйон гривень. Після цього у Першому ТМО обіцяли переглянути ціни.