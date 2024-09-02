За допомогою безготівкового розрахунку в межах програми можна отримати 10% кешбеку з покупок

У застосунку «Дія» розпочалося бета-тестування послуги «Національний кешбек». Тестування кешбеку триватиме протягом вересня, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у понеділок, 2 вересня.

«Президент ініціював програму для підтримки українського бізнесу та громадян, її реалізує Мінекономіки, а щоб отримувати кешбек було так само просто, як замовити таксі, запустили “Нацкешбек” у “Дії”», – повідомив міністр.

Михайло Федоров уточнив, що перший місяць, протягом вересня, програма кешбеку буде працювати у тестовому форматі. В межах «Національного кешбеку», який ініціював президент Володимир Зеленський, українці зможуть отримати 10% компенсації за придбання товарів українського виробництва. Загалом послуга передбачає кешбек у розмірі до 3000 грн на місяць.

Які умови програми «Національний кешбек»

В межах державної програми громадянам, які купили товари українських виробників, будуть нараховуватися гроші на картку у «Дії». Кешбек буде нараховуватися лише на товари виробників, які зареєструвалися у програмі – з 28 серпня компанії можуть подати заявку на участь «Національному кешбеку». Станом на початок вересня до програми вже долучилися понад 600 компаній та понад 20 тис. торгових точок. За програмою можна придбати з кешбеком понад 38 тис. товарів. Переглянути компанії та товари, за які можна отримати компенсацію, можна тут.

Нарахований кешбек з покупки можна буде перевірити у «Дії» наступного дня після придбання товарів чи послуг. Виплати за програмою компенсацій здійснюватимуться один раз на місяць до 20 числа наступного місяця. Так, учасники програми, які розпочали її тестування у вересні, отримають гроші до 20 жовтня.

Кешбек буде поширюватися на усі товари, окрім підакцизних – алкоголю та тютюну. Винятком є виноградні та плодово-ягідні вина, а також медові напої.

На що можна витратити кешбек

Кошти з кешбеку можна витратити на:

транспортні послуги;

оплату комунальних послуг;

оплату медичних послуг;

квитки у театр чи кіно;

оплату мобільного зв’язку;

придбання військових облігацій;

донати для ЗСУ.

Кешбек за купівлю українських товарів буде нараховуватися виключно з безготівкових покупок. Крім того, його не можна буде перевести у готівку – тільки витратити за допомогою картки у «Дії». Розрахуватися кешбеком можна буде тільки в сервісах та компаніях, які є учасниками програми.

Як зареєструватися у програмі «Національний кешбек»

Для того, щоб отримати картку, на яку перераховуватиметься кешбек з покупки українських товарів, необхідно:

Надати банкам, в яких вже відкриті рахунки, дозвіл на передачу інформації про перекази з обраних карток при купівлі товарів компаній, залучених до програми. Це можна зробити онлайн, за допомогою мобільних застосунків, а також безпосередньо у банках. Оформити в обраному вами банку, який бере участь у програмі, а спеціальну картку, на яку приходитиме кешбек. Її можна оформити власноруч у мобільному додатку вашого банку, а також банківських установах офлайн. Оновити застосунок «Дія» та обрати послугу «Національний кешбек», вказати номер оформленої картки та здійснювати за допомогою неї покупки.

Розраховуватися за товари необхідно тільки зареєстрованою у програмі карткою. В інших випадках кешбек зараховуватися не буде.

Які банки долучилися до програми «Національний кешбек»:

«ПриватБанк»

«Пумб»

«Укрсиббанк»

Universal Bank

«Сенс Банк»

«Укргазбанк»

«А-Банк»

«КБ “Глобус”»

«Акордбанк»

«Банк Кредит Дніпро»

Раніше у Мінекономіки повідомили, що впровадження програми «Національний кешбек» може збільшити ВВП на 0,25% до кінця 2024 року в разі активної участі громадян та популярності кешбеку. Крім того, очікується зростання частки продажів українських товарів до 30%.