Заяви про пошкоджене чи зруйноване житло приймаються з 25 липня

З четверга, 25 липня, українці, помешкання яких знищили чи пошкодили російські атаки, можуть подати заявку до міжнародного Реєстру збитків у Гаазі. Реєстр дозволить сформувати майбутні репарації Україні, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Від сьогодні всі українці можуть подати заяву до реєстру, який стане основою для майбутніх репарацій. Якщо ваша оселя була пошкоджена або знищена внаслідок російської агресії, заповніть заяву до міжнародного Реєстру збитків на порталі “Дія”», – повідомив міністр.

Михайло Федоров пояснив, що раніше українці, житло яких зруйнувала Росія, мали обов’язково зареєструвати оселі в ДРРП, а також мати акт комісійного обстеження майна. Систему подачі заяв доопрацювали – тепер звернутися щодо пошкодження чи знищення майна можна:

якщо право власності не зареєстроване в Реєстрі речових прав;

якщо заявник не має акту про пошкоджене майно від місцевої влади й не подавався на програму «єВідновлення»;

якщо помешкання перебуває в окупації чи зоні бойових дій.

Хто може подати заяву до реєстру

Щоб подати заяву, позивач має бути повнолітнім, мати верифікований податковий номер та мати право власності на нерухоме майно, яке пошкодила чи знищила Росія. Крім того, необхідно мати електронний підпис у «Дії». Зазначається, що в разі того, що у майна є співвласники, кожен подає звернення за себе – згода іншого власника не потрібна.

Заяву можна подати щодо таких видів майна:

приватний будинок;

квартира;

житлове приміщення;

дачний будинок;

садовий будинок;

садиба;

житловий будинок садибного типу.

Коли саме відбуватиметься розгляд щодо призначення виплат, наразі невідомо.

«Зараз розпочався процес саме збору заяв, тож їх опрацювання для внесення до Реєстру, а також розгляд по суті та призначення виплат створеною в майбутньому компенсаційною комісією, відбуватиметься пізніше. Встановленого терміну на розгляд заяв поки немає. Про всі подальші кроки опрацювання та розгляду заяв, Дія надішле вам сповіщення», – йдеться на сайті порталу.

Як подати заяву до міжнародного Реєстру збитків

Для того, щоб мати можливість для виплат за пошкоджене чи зруйноване майно, необхідно зареєструватися чи авторизуватися в «Дії» за допомогою електронного підпису та заповнити заяву, яка, за наявності інформації у додатку, автоматично заповнить дані про нерухомість. Необхідно підтвердити чи додати інформацію про:

нерухомість;

право власності на нерухомість;

мешканців оселі;

обставини пошкодження;

докази пошкоджень та вартість збитків;

розмір компенсації;

місце проживання;

контактну інформацію.

Після перевірки наданої у заяві інформації потрібно підписати її за допомогою електронного підпису та надіслати до міжнародного Реєстру збитків.

Із повною інструкцією та деталями ви можете ознайомитися тут.