Витяг про бронювання можна буде завантажити та роздрукувати

У середу, 17 липня, у сервісі державних послуг «Дія» запрацювала послуга електронного бронювання працівників. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За словами Михайла Федорова, щоб забронювати працівника, потрібно подати заяву на порталі. Система автоматично перевірить, чи відповідають військовозобов’язані вимогам: чи підприємство є критично важливим, чи офіційно працевлаштований працівник та, чи є дані працівника є в реєстрі «Оберіг». Потім щодо кожного співробітника в особистий кабінет надійде результат. Якщо рішення позитивне – у працівника оновиться інформація в застосунку Резерв+. Крім того, витяг про бронювання можна буде завантажити на порталі та роздрукувати.

«Раніше бронювання працівника тривали тижнями: роботодавець збирав папери, підписи та чекав на результат. Ми автоматизували всі можливі процеси, прибрали людський фактор та зробили процес прозорим і швидким. Під час бета-тестування перевірили, як працює сервіс, весь процес електронного бронювання триває до години», – розповів Михайло Федоров.

Міністр цифрової трансформації зазначив, що наразі сервіс доступний для критично важливих підприємств, але згодом перелік категорій розширять.

Нагадаємо, послугу електронного бронювання працівників у «Дії» 30 травня анонсувала заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

До слова, з 17 липня, центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи) не оновлюватимуть дані військовозобов’язаних, призовників та резервістів. За словами речника міністерства оборони Дмитра Лазуткіна, робота ЦНАПів не підпорядковується міноборони. Військово-облікові дані треба буде оновлювати у застосунку «Резерв+» та у територіальних центрах комплектування.