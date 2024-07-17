У Міноборони зазначили, що робота ЦНАПів не підпорядковується відомству

Зі середи, 17 липня, центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи) не оновлюватимуть дані військовозобов’язаних, призовників та резервістів. Як пише LIGA.net, про це увечері 16 липня повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

Лазуткін пояснив це тим, що робота ЦНАПів «жодним чином» не підпорядковується Міністерству оборони. Він наголосив, що військово-облікові дані з 17 липня все ще можна буде оновити за допомогою мобільного застосунку «Резерв+» та у територіальних центрах комплектування. Речник оборонного відомства зазначив, що невчасне оновлення даних не означає, що штрафи будуть виписувати та надсилати автоматично.

Зазначимо, 17 липня закінчується 60-денний термін, протягом якого військовозобов’язані українці повинні були оновити свої дані. Якщо людина не оновила дані вчасно, то може отримати штраф – від 17 тис. грн до 25 тис. грн. Крім цього, порушнику можуть заблокувати рахунки або вилучити майно чи посвідчення водія. Юристи пояснюють, що це крайня міра, однак вона дозволена законом. ZAXID.NET підготував детальну інструкцію, як перевірити наявність штрафу від ТЦК після 16 липня.