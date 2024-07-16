Із 16 липня завершуються термін оновлення військово-облікових даних, після чого всіх, хто не встиг цього зробити, можуть оштрафувати.

ZAXID.NET пропонує детальну інструкцію, як зʼясувати, чи відкрив ТЦК провадження щодо порушника.

Як перевірити наявність штрафу

Із 17 липня ТЦК складатиме адмінпротоколи та розсилатиме їх порушникам. Однак дізнатися наявність штрафу можна ще до того, як відповідна постанова прийде до вас поштою. На базі порталу «Опендатабот» діє платний сервіс із пошуку відкритих ТЦК проваджень щодо порушників мобілізації. Такий витяг коштує 99 грн. Для того, аби дізнатися інформацію, необхідно ввести прізвище, імʼя та по-батькові і дату народження в пошукову стрічку «Опендатабот», після цього ви отримаєте відповідний витяг.

Хто виписує штрафи за неявку до ТЦК

Штрафи за невиконання вимог законодавства щодо військового обліку складають уповноважені працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За такі порушення передбачені штрафи від 17 000 до 25 500 грн під час воєнного стану чи за повторне порушення. Для посадовців і юридичних осіб – від 34 000 до 59 000 грн.

Що буде, якщо не платити штраф

У разі несплати штрафу справу порушника передадуть до виконавчої служби для примусового виконання. В межах таких виконавчих проваджень можуть арештувати гроші або майно порушника.