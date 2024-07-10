Більшість заброньованих організацій займаються політичними питаннями і отримують іноземне фінансування

Кабінет міністрів України забронював від мобілізації всіх співробітників низки неурядових організацій та підприємств, що займаються політичними питаннями і отримують іноземне фінансування. Про це у середу, 10 липня, з посиланням на відповідний наказ Кабміну від 21 червня 2024 року №75, пише портал «Судово-юридична газета».

Як повідомляється, наказом внесені зміни до іншого нормативно-правового документа, що стосується постанови Кабміну від 27 січня 2023 року №76. У ній описано порядок бронювання компаній, організацій та установ, діяльність яких, як зазначається, є важливою для України.

У визначеному урядом переліку є 133 позиції. Це установи, які є безпосередніми представництвами донорських установ із США, Німеччини, Великої Британії тощо. А також низка вітчизняних неурядових ГО та товариств з обмеженою відповідальністю, а також навчальний заклад. Зокрема:

ГО «Громадянська мережа «Опора»,

ГО «Центр політичних студій та аналітики «Ейдос»,

ГО «Інститут Київська школа економіки»;

ГО «Діксі груп»;

ГО «Інтерньюз-Україна»;

ГО «Розвиток громадянських компетентностей в Україні»;

ГО «Трансперенсі Інтернешнл Україна»;

ГО «Українська академія лідерства»;

ГО «Український незалежний центр політичних досліджень» (УНЦПД);

ГО «Центр демократії та верховенства права»;

ГО «Центр економічної стратегії»;

ГО «Центр політико-правових реформ»;

ГО «Ініціативний центр сприяння активності та розвитку громадського почину «Єднання» (ІСАР «Єднання»);

Приватна установа «Університет «Київська школа економіки»;

Національний фонд досліджень України;

«Академія електронного управління»;

громадська спілка «Фонд архітектури реформ в Україні»;

Міжнародна благодійна організація «Фонд східна Європа»;

приватна фірма «ГАРДЕ»;

Український фонд соціальних інвестицій.

«Судячи з затвердженого урядом переліку, значна частина цих організацій займається питаннями формування політики в Україні, дослідженнями громадської думки, опитуваннями, аналізом виборчих процесів тощо. При цьому вони відносяться до «критично важливих», – йдеться у матеріалі.

У переліку є дипломатичні установи, представники донорських, міжнародних, неурядових закордонних організацій, що пов’язані з США, Німеччиною, Великою Британією, Канадою, Бельгією тощо.

Повний перелік організацій та установ можна переглянути натиснувши тут.

Нагадаємо, що з лютого 2022 року Міністерство економіки затвердило близько 31246 наказів щодо бронювання військовозобов’язаних за підприємствами, установами чи організаціями, з них приблизно 16297 наразі є чинними. Відповідно до наказів, наразі в Україні заброньовано від призову близько 600 тис. військовозобов’язаних.

Кого та як можуть забронювати від призову згідно з новим законом про мобілізацію, що набрав чинності 18 травня, читайте у матеріалі від ZAXID.NET.