Кабмін забронював від мобілізації усіх працівників з понад 130 неурядових організацій
Кабінет міністрів України забронював від мобілізації всіх співробітників низки неурядових організацій та підприємств, що займаються політичними питаннями і отримують іноземне фінансування. Про це у середу, 10 липня, з посиланням на відповідний наказ Кабміну від 21 червня 2024 року №75, пише портал «Судово-юридична газета».
Як повідомляється, наказом внесені зміни до іншого нормативно-правового документа, що стосується постанови Кабміну від 27 січня 2023 року №76. У ній описано порядок бронювання компаній, організацій та установ, діяльність яких, як зазначається, є важливою для України.
У визначеному урядом переліку є 133 позиції. Це установи, які є безпосередніми представництвами донорських установ із США, Німеччини, Великої Британії тощо. А також низка вітчизняних неурядових ГО та товариств з обмеженою відповідальністю, а також навчальний заклад. Зокрема:
- ГО «Громадянська мережа «Опора»,
- ГО «Центр політичних студій та аналітики «Ейдос»,
- ГО «Інститут Київська школа економіки»;
- ГО «Діксі груп»;
- ГО «Інтерньюз-Україна»;
- ГО «Розвиток громадянських компетентностей в Україні»;
- ГО «Трансперенсі Інтернешнл Україна»;
- ГО «Українська академія лідерства»;
- ГО «Український незалежний центр політичних досліджень» (УНЦПД);
- ГО «Центр демократії та верховенства права»;
- ГО «Центр економічної стратегії»;
- ГО «Центр політико-правових реформ»;
- ГО «Ініціативний центр сприяння активності та розвитку громадського почину «Єднання» (ІСАР «Єднання»);
- Приватна установа «Університет «Київська школа економіки»;
- Національний фонд досліджень України;
- «Академія електронного управління»;
- громадська спілка «Фонд архітектури реформ в Україні»;
- Міжнародна благодійна організація «Фонд східна Європа»;
- приватна фірма «ГАРДЕ»;
- Український фонд соціальних інвестицій.
«Судячи з затвердженого урядом переліку, значна частина цих організацій займається питаннями формування політики в Україні, дослідженнями громадської думки, опитуваннями, аналізом виборчих процесів тощо. При цьому вони відносяться до «критично важливих», – йдеться у матеріалі.
У переліку є дипломатичні установи, представники донорських, міжнародних, неурядових закордонних організацій, що пов’язані з США, Німеччиною, Великою Британією, Канадою, Бельгією тощо.
Повний перелік організацій та установ можна переглянути натиснувши тут.
Нагадаємо, що з лютого 2022 року Міністерство економіки затвердило близько 31246 наказів щодо бронювання військовозобов’язаних за підприємствами, установами чи організаціями, з них приблизно 16297 наразі є чинними. Відповідно до наказів, наразі в Україні заброньовано від призову близько 600 тис. військовозобов’язаних.
Кого та як можуть забронювати від призову згідно з новим законом про мобілізацію, що набрав чинності 18 травня, читайте у матеріалі від ZAXID.NET.