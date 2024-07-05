Наразі в Україні від призову заброньовано близько 600 тис. військовозобов’язаних

З лютого 2022 року міністерство економіки затвердило близько 31 246 наказів щодо бронювання військовозобов’язаних за підприємствами, установами чи організаціями, з них приблизно 16 297 наразі є чинними. Відповідно до наказів, наразі в Україні від призову заброньовано близько 600 тис. військовозобов’язаних. Про це у п’ятницю, 5 липня, повідомила «Радіо свободи» із посиланням на пресслужбу мінекономіки.

Як зазначили у міністерстві, на час дії воєнного стану бронювання військовозобов’язаних здійснюється відповідно до порядку, затвердженому Кабінетом міністрів 27 січня 2023 року. Проте у відомстві наголошують, що порядок бронювання передбачає різні строки відтермінування від призову, а тому «загальна кількість заброньованих постійно змінюється».

«Відповідно до наказів мінекономіки на сьогодні близько 600 тисяч осіб мають чинну відстрочку від призову», – цитує «Радіо Свобода» пресслужбу мінекономіки.

Документ визначає різні терміни дії відстрочки від призову для різних категорій військовозобов’язаних, серед них:

в межах строку проведення мобілізації

на строк дії контракту на постачання товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб ЗСУ або інших законних військових формувань

строком на 12 місяців

на термін дії строку договору або строку, на який військовозобов’язаного було обрано або призначено

Крім того, відстрочка від призову може бути анульована на підставі обґрунтованого подання органу державної влади, іншого державного органу, місцевого самоврядування, або ж підприємства, установи чи організації.

Як інформував ZAXID.NET, 18 травня 2024 року в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію, що, серед іншого, передбачає зміну підходів до бронювання працівників.