Дані громадян, які ігнорують повістки і правила військового обліку, передаватимуть у розшук

Військовозобов'язаних громадян, які не оновили військово-облікові дані, після 16 липня можуть оголосити у розшук. Це станеться, якщо військовозобов'язаний ігнорує надіслані йому повістки та правила військового обліку. Про це розповіла в інтерв’ю на YouTube-каналі «єПитання» заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко у понеділок, 15 липня.

Заступниця міністра оборони зазначила, що відповідний статус про розшук людина одразу зможе побачити у мобільному застосунку «Резерв+». Черногоренко пояснила, що якщо військовозобов’язаний не приймає, не розписується в повістках, отриманих від ТЦК або Укрпоштою, то таке повідомлення згідно з новим законом про мобілізацію вважатиметься врученим – аналогічно до процесу запрошення до суду.

«Дійсно, дані людей передаватимуть у розшук, якщо вони ігнорують запрошення і правила військового обліку. Але це закон, це чинне законодавство, яке ми маємо виконувати й забезпечувати прозорість такого виконання», – пояснила представниця Міноборони.

Нагадаємо, згідно з оновленим законом про мобілізацію, усі військовозобов'язані громадяни із 18 травня до 16 липня повинні оновити свої військово-облікові дані. Чи можна оновити військово-облікові дані після 16 липня і як це зробити пояснював ZAXID.NET.