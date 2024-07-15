Зі середини травня загальна кількість оновлень сягнула понад 4 млн

У період з 8 по 14 липня свої облікові дані оновили понад 995 тис. військовозобов’язаних громадян. Відтак загальна кількість оновлень сягнула понад 4 млн. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони увечері 14 липня.

У відомстві нагадали, що військовозобов’язані чоловіки та жінки оновлювали свої облікові дані через застосунок «Резерв+», ТЦК або ЦНАП.

Міноборони також роз’яснило процедуру оновлення військово-облікових даних і пов'язані з нею штрафи. Там розповіли, що при оновленні військово-облікових даних проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) не вимагається. Раніше у Telegram та інших інформаційних ресурсах з’явились некоректні трактування цієї норми закону.

«Наразі законодавством України передбачено окремі види військового обов'язку, зокрема оновлення даних та проходження медичного огляду для визначення ступеня придатності до проходження військової служби», – зазначили там і додали, що проходження ВЛК необхідне лише після отримання повістки на проходження військово-лікарської комісії.

Нагадаємо, 18 травня набрав чинності закон про мобілізацію та оновлення даних. Однією з вимог закону є оновлення військово-облікових даних усіма військовозобовʼязаними віком від 18 до 60 років до 16 липня. Ті, хто не встигне цього зробити, може отримати штраф розміром від 17 тис. грн до 25 тис. грн. Оновити дані можна, звернувшись у найближчий ТЦК або ЦНАП. Або завантаживши застосунок «Резерв+» в AppStore або PlayMarket.

Як повідомляв ZAXID.NET, оновити дані повинні також чоловіки, які були визнані обмежено придатними. Щоправда, у них на оновлення даних є ще сім місяців.