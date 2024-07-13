16 липня завершується термін обов’язкового оновлення військово-облікових даних для військовозобовʼязаних віком від 18 до 60 років. На це вони мали два місяці. Новий закон про мобілізацію передбачає, що ті, хто мав раніше статус обмежено придатного, має пройти повторну військово-лікарську комісію впродовж 9 місяців.

ZAXID.NET пояснює, чи потрібно оновлювати дані обмежено придатним до 16 липня.

Хто має оновити дані до 16 липня

усі військовозобовʼязані чоловіки та жінки медичних професій віком від 18 до 60 років;

резервісти;

призовники;

Також це потрібно зробити всім військовозобовʼязаним, які живуть за кордоном.

Що робити тим, хто мав статус обмежено придатних

Новий закон про мобілізацію надає тим, хто раніше мав статус обмежено придатного, 9 місяців, аби пройти повторну ВЛК і отримати новий статус. Після повторного огляду такі чоловіки будуть визнані:

непридатними – виключаються з військового обліку;

придатними – можуть проходити військову службу.

Однак обмежено придатні також зобовʼязані оновити облікові дані (адресу проживання, контактний номер телефону і електронну пошту) або перевірити, чи перебувають вони вже на обліку, через застосунок «Резерв+», ТЦК і СП або ЦНАП до 16 липня.