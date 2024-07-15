Із 18 травня й до 16 липня всі військовозобовʼязані повинні оновити військово-облікові дані. Це можна зробити в ТЦК і СП, ЦНАП або застосунок «Резерв+». Тих, хто не встигне цього зробити до 16 липня, очікують штрафи та інші покарання, однак стислі терміни оновлення спричинили ажіотаж та великі черги в територіальних центрах, тому оновити дані можуть встигнути не всі.

ZAXID.NET пояснює, чи можна оновити дані після 16 липня та як уникнути штрафу.

Чи можна оновити дані після 16 липня

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Федієнко розповів каналу «Київ24», що ТЦК не буде карати тих, хто добровільно прийде й оновить дані ще до того, як отримає постанову про порушення. Більше того, навіть ті, хто отримають штраф, все одно мають впродовж днів оновити дані.

Тому всі, хто не встигне зробити це до 16 липня, все одно має це зробити після завершення терміну, звернувшись у ТЦК, ЦНАП чи перевірити дані в застосунку «Резерв+».

Кого і як штрафуватимуть

Невчасне оновлення військово-облікових даних підпадає під адміністративне правопорушення. Штраф становить від 17 до 25,5 тис. грн. Однак в законі зазначено, шо призовник може уникнути штрафу, якщо дані про нього містяться в одному з держреєстрів, а також якщо він самостійно усунув порушення – прийшов у ТЦК і СП.

Лише для злісних порушників і тих, хто не сплатив штраф, будуть застосовувати суворіше покарання. У військовозобовʼязаного можуть вилучити майно чи заблокувати рахунки.