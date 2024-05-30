Електронне бронювання через «Дію» може запрацювати впродовж місяця

На порталі «Дія» з’явиться функція електронного бронювання працівників від призову на військову службу. Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко на щорічній конференції Forbes «Гроші для Перемоги», повідомило Forbes у четвер, 30 травня.

Зі слів Катерини Черногоренко, Міноборони «зробило все, що мало б зробити з погляду готовності єдиного електронного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів».

Невдовзі Кабмін оприлюднить постанову щодо механізму бронювання співробітників через портал «Дія», а робота над функціоналом займе три-чотири тижні. Над створенням та запуском функції працюють у Мінекономіки та Мінцифри.

Міноборони вважає, що «усі компанії, які бронюватимуть своїх людей через електронний ресурс, мають користуватися позитивною дискримінацією», сказала Черногоренко.

«Це має бути автоматична поступка: швидко, без додаткових візитів до ТЦК», – додала заступниця міністра оборони.

До слова, це вже друга спроба уряду запустити механізм електронного бронювання військовозобовʼязаних через «Дію». Торік восени повідомлялось, що Мінекономіки планує запустити сервіс «єБронювання» через «Дію» до кінця 2023 року.

Як повідомлялось, з 18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію та військовий облік. Він має унормувати облік військовозобов’язаних, відпустки для мобілізованих, а також правила бронювання та відстрочки. Що змінилось та кого тепер можуть забронювати від призову пояснював ZAXID.NET.