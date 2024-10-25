Українці отримають від держави по 1 тис. грн

Володимир Зеленський анонсував нові виплати у межах програми «єПідтримка». За словами президента, кожному українцю виплатять по 1 тис. грн. Про це глава держави повідомив у п’ятницю, 25 жовтня, під час вечірнього звернення.

«Я доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму, яка буде відчутною для кожної сім’ї в Україні. «єПідтримка» для всіх наших людей – дорослі, діти, кожна сім’я в Україні. 1 тис. грн на людину – на родину це вийде по кілька тис. грн», – сказав Володимир Зеленський.

За ці гроші можна буде придбати товари українського виробництва, ліки, книжки та «культурні послуги». Крім того, виплату можна буде спрямувати на оплату комунальних послуг або задонатити військовим та волонтерам. Також за ці гроші можна буде придбати квитки «Укрзалізниці».

За словами предидента, незабаром Кабінет міністрів визначить всі деталі програми та представить їх українцям.

Зазначимо, що з вересня 2023 року в Україні діє програма «Національний кешбек». Українці можуть отримати 10% компенсації за придбання товарів українського виробництва. Загалом послуга передбачає кешбек у розмірі до 3 тис. грн на місяць.

Нагадаємо, у грудні 2021 року за ініціативою Володимира Зеленського українцям, які отримали дві дози вакцини від коронавірусу, держава виплачувала по 1 тис. грн, яку можна було витратити на спорт, театри або подорожі.

На початку повномасштабного вторгнення жителі постраждалих від війни регіонів отримали від держави фінансову допомогу у розмірі 6,5 тис. грн.