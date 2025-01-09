«Укрпошта» оголосила про стратегічне партнерство з китайським маркетплейсом TEMU

Єдиний національний оператор поштового зв'язку України «Укрпошта» та китайський маркетплейс TEMU оголосили про початок стратегічного партнерства. Про це у четвер, 9 січня, повідомив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

За словами Ігоря Смілянського, цьому рішенню передував пілотний проєкт, у межах якого «Укрпошта» доставила понад 1,5 млн посилок з китайського маркетплейса TEMU. Більшість посилок були доставлені протягом трьох днів і менше.

Тепер протягом січня-березня 2025 року «Укрпошта» відкриє новий автоматизований центр оброблення міжнародних посилок, що має пришвидшити доставку посилок. Планується, що «Укрпошта» доставлятиме понад 90% посилок протягом 1–2 дні з моменту перетину кордону України. Крім того, всі відправлення можна буде відстежувати в новому мобільному застосунку.

«“Укрпошта” передує й у доставці посилок із Китаю (понад 60% відправлень ми беремо на себе). Наші китайські клієнти досить вибагливі, і комп’ютер вибирає логістичну компанію згідно з якістю та швидкістю доставки. А зазначені цифри свідчать про те, що ми пропонуємо і перше, і друге», – підсумував Ігор Смілянський.

Нагадаємо, 23 грудня «Укрпошта» повідомила про запровадження нових тарифів, на пересилання посилок по Україні. Компанія встановила тарифікацію, залежить від об’єму коробки, в яку запакована посилка, а не від фактичної ваги.