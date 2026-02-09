Приміщення компанії розташоване по вул. Свободи, 309

«Укрпошта» повторно виставила на продаж приміщення компанії по вул. Свободи, 309 у Яремчі. Аукціон запланований на 17 лютого.

Йдеться про комплекс будівель, площею 1 тис. м2, у центрі міста Яремче в Івано-Франківській області. Стартова ціна продажу – 11,25 млн грн, а мінімальний крок підвищення – 112,5 тис. грн. Пропозиції учасників аукціону приймають до 20:00 16 лютого.

Це другий аукціон з продажу офісу «Укрпошти» в Яремчі. 7 січня приміщення продавали зі стартовою ціною у 7,2 млн грн, однак торги не відбулися. На аукціон тоді подалася київська компанія «Місто актив», власником якої є Максим Заболотній з Дніпра.

Нагадаємо, у вересні 2025 року «Укрпошта» продала з аукціону комплекс будівель на проспекті Лесі Українки в Калуші. Найбільше за лот – 52 млн грн – запропонував місцевий бізнесмен Володимир Богусевич. Вартість квадратного метра нерухомості у центрі Калуша обійшлася йому в 1,9 тис. грн.