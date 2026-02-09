Zara розірвала контракти з ключовими ТРЦ Дніпра

Один із найбільших світових гравців у сфері швидкої моди компанія Inditex (власник брендів Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti), остаточно припиняє роботу в Дніпрі. За даними NV, ритейлер офіційно розірвав договори оренди з ключовими торговельними центрами міста – «Мост-Сіті» та «Караван».

Ситуація в інших прифронтових регіонах теж залишається складною. Хоча Inditex наразі продовжує орендувати площі в ТРЦ Харкова та Одеси, їхня подальша діяльність у цих містах – під питанням. Річ у тім, що компанія дотримується обережної стратегії – ритейлер уникає ризиків у регіонах із високою інтенсивністю обстрілів.

Великі торгові майданчики готувалися до можливого виходу іспанців заздалегідь. Засновниця українського бренду One By One Лідія Сметана розповіла, що низка ТРЦ пропонувала вітчизняним виробникам співпрацю ще до того, як контракти з Inditex були офіційно розірвані.

Раніше локації такого рівня були практично недоступні для локальних марок через домінування міжнародних гігантів. Тепер звільнення ніші «швидкої моди» дає українським брендам шанс на масштабне розширення та вихід у великий ритейл.

Попри закриття магазинів у прифронтових регіонах, після свого повернення на український ринок у квітні 2024 року Inditex демонструє значні фінансові успіхи. Зокрема, компанія повідомила про близько 2 млрд грн виручки. Також Inditex дотримується принципової позиції щодо ринку Росії. Зокрема, гендиректор Оскар Гарсія Масейрас заявив, що наразі умов для повернення брендів до Росії не має.