Іспанський бренд Zara повернеться в Україну на початку квітня
Група Inditex, якій належить бренд, планує відкрити 50 з 84-ти своїх магазинів в Україні
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Компанія Inditex анонсувала повернення на ринок України бренду Zara та інших своїх брендів після перерви у два роки. Про це вона повідомила місцевих орендодавців, пише РБК-Україна з посиланням на FT.
Inditex планує знову відкрити 50 із понад 80 своїх магазинів. Вони відкриватимуться поступово – спочатку запрацюють три магазини Zara в Києві. Загалом на першому етапі планується перевідкрити 20 магазинів. Деякі українські співробітники вже проходять навчання в Польщі та готуються до повернення на роботу.
До повномасштабного вторгнення Росії в Україні було 84 магазини брендів з групи Inditex: Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka. Усі вони зачинились 24 лютого 2022 року і відтоді не працювали. Водночас компанія зберегла договори оренди з орендодавцями і продовжувала платити зарплати своїм українським співробітникам.
Компанія Inditex пішла з російського ринку, але не відкидає можливості повернутися, якщо ситуація зміниться. Раніше російський ринок був другим за величиною для компанії після іспанського.
Як інформував ZAXID.NET, у листопаді в Україні знову відкрилися магазини бренду H&M.