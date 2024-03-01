Магазини з групи Inditex стояли в Україні зачиненими два роки

Компанія Inditex анонсувала повернення на ринок України бренду Zara та інших своїх брендів після перерви у два роки. Про це вона повідомила місцевих орендодавців, пише РБК-Україна з посиланням на FT.

Inditex планує знову відкрити 50 із понад 80 своїх магазинів. Вони відкриватимуться поступово – спочатку запрацюють три магазини Zara в Києві. Загалом на першому етапі планується перевідкрити 20 магазинів. Деякі українські співробітники вже проходять навчання в Польщі та готуються до повернення на роботу.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україні було 84 магазини брендів з групи Inditex: Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka. Усі вони зачинились 24 лютого 2022 року і відтоді не працювали. Водночас компанія зберегла договори оренди з орендодавцями і продовжувала платити зарплати своїм українським співробітникам.

Компанія Inditex пішла з російського ринку, але не відкидає можливості повернутися, якщо ситуація зміниться. Раніше російський ринок був другим за величиною для компанії після іспанського.

Як інформував ZAXID.NET, у листопаді в Україні знову відкрилися магазини бренду H&M.