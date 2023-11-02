Перший магазин запрацює у Києві

Польська компанія ССС, що вже представлена на українському ринку рітейлу мережею однойменних магазинів, відкриває в Києві перший магазин своєї мережі HalfPrice. Він запрацює 9 листопада в ТРЦ Respublika Park. Про це повідомляє Асоціація рітейлерів України.

Площа магазину становить понад 1800 м2, тут будуть представлені брендовий одяг, взуття, аксесуари, косметика, іграшки, товари для дому відомих брендів.

Магазин HalfPrice працює за концепцією off-price, що пропонує покупцям брендові товари високої якості із суттєвими знижками – це можливо завдяки закупівельникам, які тісно співпрацюють з брендами.

Перший магазин мережі запрацював у Польщі у травні 2021 року. Сьогодні магазини HalfPrice представлені в Польщі, Чехії, Словаччині, Австрії, Хорватії, Словенії, Румунії, Латвії та Угорщині.

Нагадаємо, про поступове повернення вже з листопада заявив шведський fashion-ритейлер H&M, магазини якого призупинили роботу в Україні 24 лютого 2022 року.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також повідомив, що ведуться переговори про повернення в Україну й інших брендів.

«Ми підтримуємо постійний контакт з IKEA, H&M, Inditex (Zara, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius, Pull&Bear). Як один із найбільш успішних результатів можу навести приклад торішнього повернення McDonald’s Це все відбувається завдяки дипломатичній роботі та публічним кампаніям», – сказав Дмитро Кулеба у коментарі The Village Україна.