З початком широкомасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року H&M Group тимчасово закрила свої магазини в Україні

Шведський fashion-ритейлер H&M планує розпочати поступове відновлення роботи в Україні з листопада 2023 року. Про це повідомляється на сайті компанії у четвер, 24 серпня.

«Компанія веде тісний діалог із партнерами та владою і планує поступово знову відкрити більшість своїх магазинів у країні з листопада 2023 року», – йдеться в повідомленні.

Зараз проводяться роботи з підготовки до відкриття. У H&M зазначили, що безпека співробітників буде в пріоритеті. Тому далеко не всі магазини можуть відновити роботу – відкриють двері там, де будуть дотримані всі вимоги безпеки.

Крім повернення на ринок України, компанія також хоче допомогти відновити нашу інфраструктуру, беручи участь у програмах допомоги.

Hennes&Mauritz AB (H&M) – друга за величиною в Європі мережа магазинів одягу. Шведська компанія відкрила перший магазин в Україні 2018 року. У 2022 році компанія H&M мала намір запустити в Україні інтернет-магазин. На початок повномасштабного вторгнення мережа H&M в Україні налічувала вісім торговельних точок: п'ять – у Києві, по одній – в Одесі, Харкові та Львові. З початком широкомасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року H&M Group тимчасово закрила свої магазини в Україні.

Компанія зупинила продажі в Росії на початку березня через війну в Україні. В липні H&M заявила про повний вихід з російського ринку. За даними компанії, через припинення продажів у РФ, Білорусі та Україні загалом дохід ритейлера впав на 5% порівняно з тим самим періодом минулого року. Компанія працювала в РФ з 2009 року. На частку російського бізнесу минулого фінансового року припало близько 4% від продажів ритейлера, інформував Forbes.