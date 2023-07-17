У понеділок, 17 липня, ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда розповідає, як зацікавити глобальні компанії інвестувати в Україну та які з них досі не вийшли з російського ринку.

Корпорація Samsung оголосила про свої наміри працювати в Україні. Такі радісні новини з світу великого бізнесу ми сьогодні чуємо нечасто. Причини зрозумілі – в країні війна, російські ракети вибухають в усіх регіонах аж до західного кордону, тож гарантувати безпеку інвестицій неможливо. І тим цінніша заява представників південнокорейської компанії, яка прозвучала у Варшаві після зустрічі з мером Львова Андрієм Садовим. Міська рада Львова підписала із корпорацією Samsung і турецькою компанією Onur меморандум про співпрацю. На підписані був присутній міністр інфраструктури Південної Кореї, з яким Андрій Садовий обговорив майбутні проекти та розвиток екосистеми реабілітації в місті.

Компанія Samsung відома не лише своїми технологічними, але й масштабними інфраструктурними рішеннями у галузі мобільності, пасажирських перевезень і громадського транспорту. Вона стала одним із символів економічного прориву Південної Кореї після війни на початку 1950-х років. Тож сьогодні нам потрібно переймати такий досвід і створювати власні компанії, які в майбутньому презентуватимуть Україну на світовому ринку.

Важливо, що Samsung – це не лише мобільні телефони та інша електроніка. Корпорація активно працює у важкій та хімічній промисловості, а також у сучасному будівництві. Саме компанія Samsung Engineering будувала найвищий хмарочос у світі «Бурдж Халіфа» в Дубаї, а також вежі «Петронас» в Куала-Лумпур і висотку «Тайбей 101» на Тайвані.

І що не менш важливо для нас – компанія вийшла з російського ринку і навіть забрала з назв смартфонів моделі Galaxy Z двозначну літеру, яка асоціювалась із агресією росіян. Таке рішення прийняли для ринку Естонії, Латвії та Литви.

На жаль, таку свідомість і чутливість до змін політичної реальності демонструють далеко не всі компанії. Наприклад, з російського ринку досі не вийшла компанія Mondelez, що виготовляє відомі солодощі: Milka, Oreo, «Барні» та жувальні гумки Dirol. Представники компанії виправдовуються грошовими пожертвами для глобальної ініціативи Save The Children і розширюють програму співпраці з міжнародною організацією Червоного Хреста, яка за останній рік цілковито втратила репутацію.

У той же час Mondelez продовжує сплачувати значні податки до державного бюджету Росії. За підсумками 2022 року прибуток «Монделіс Русь» становить майже 340 млн доларів, а податків до бюджету Росії сплачено на суму понад 60 млн. Bonduellе, Метро, Ашан, Райффайзен Банк, Yves Rocher, Xiomi – це лише найгучніші назви компаній, які продовжують працювати в Росії. А деякі компанії пішли, але тепер поступово повертаються різними шляхами. Хтось відкрито, а хтось завуальовано під різними своїми брендами. Ось нещодавно відбулось відкрите повернення компанії Pernod Ricard на російський ринок. Ця компанія відома своїми алкогольними брендами Jameson, Chivas Regal, Ballantine's та горілкою Absolut. Тож тепер добре думайте, який алкоголь купувати.

Для Pernod Ricard російський ринок був другим за важливістю після ринку Сполучених Штатів Америки, і компанія болісно сприйняла вихід з Росії. Гроші керують світом бізнесу, а всі заяви про цінності – часто лише окозамилювання. Лише коли репутаційні втрати призводять до втрати прибутків, тоді члени ради директорів компаній згадують про етику і цінності.

Отож з одного боку маємо посилювати санкційний зашморг на шиї путінського режиму, а з іншого створювати умови для появи великих компаній в Україні. Samsung – не єдина компанія, яка готова під час війни з нами працювати. В Україні вже почали будівництво заводу з виробництва безпілотних літальних апаратів Bayraktar. Будівництво заводу Baykar Machina передбачає поширення до нас високих технологій і локалізацію виробництва найсучасніших БПЛА, які вже довели свою ефективність. Ще одна компанія, яка побудує свій завод в Україні, – це Rheinmetall, найбільший німецький виробник зброї. Німці кажуть, що відкриють виробництво бронетехніки в Україні впродовж наступних чотирьох місяців. Його розташують на заході України. Смілива заява у наші непрості часи.

Однак маємо усвідомлювати, що навіть після перемоги великі гравці не обиратимуть Україну як місце для ведення бізнесу і виробництва лише за покликом серця чи через глибоку емпатію до нас. Працювати в Україні має бути вигідно. І це вже завдання для уряду і місцевої влади. Бізнес-няні не спрацювали, потрібно шукати інші підходи.