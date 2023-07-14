14 липня Львівська міськрада підписала із Samsung і компанією Onur меморандум про співпрацю

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що корпорація Samsung офіційно оголосила про наміри працювати у Львові. Відповідний меморандум про співпрацю Львівська міськрада підписала із Samsung і компанією Onur у п’ятницю, 14 липня, у Варшаві.

За словами Андрія Садового, у Варшаві була підписана угода про співпрацю між компаніями Samsung, Onur та містом Львів. На підписані був присутній міністр інфраструктури Південної Кореї із яким мер Львова обговорив тему інфраструктурних проектів та розвитку екосистеми реабілітації.

«Цією угодою ми запустили процес планування спільних інфраструктурних проектів, які можна буде реалізувати вже найближчим часом, адже Samsung відомі не лише технічними, але й масштабними інфраструктурними рішеннями», – йдеться в повідомленні.

Відповідно до підписаного Меморандуму, сторони співпрацюватимуть у межах широкої партнерської стратегії, завдяки якій вони зможуть:

обʼєднати досвід, можливості та залучити ресурси до будівельно-інфраструктурних проектів, включаючи проєкти з розбудови інфраструктури програми розумного міста у Львові;

сформувати пул інвестиційних проєктів у сфері розвитку інфраструктури, технологій, громадського транспорту, що відповідають пріоритетам та стратегії розвитку Львова;

забезпечити обмін досвідом з питань проєктування та сучасних тенденцій у галузі проектно-технічних рішень, створити центр досконалості з метою залучення інших міст та регіонів України;

сприяти співпраці з корейським капіталом шляхом проведення конференцій та бізнес-форумів, бізнес-місій, докладати зусиль для поєднання компетенцій та конкурентоспроможності для максимізації вартості та забезпечення бізнесу задля взаємної вигоди сторін.

Samsung – група компаній із Південїої Кореї, заснована у 1938 році. На світовому ринку корпорація відомиа як виробник високотехнологічних компонентів, телекомунікаційного обладнання, побутової техніки, аудіо- та відеопристроїв. Головний офіс компанії розташований у Сеулі. Офіс Samsung в Україні відкрили в 1996 році. Після повномасштабного вторгнення компанія вийшла з російського ринку, а з назв смартфонів моделі Galaxy Z Fold3 літеру «Z» для ринку Естонії, Латвії та Литви, оскільки такий символ використовує російська армія.