Bayraktar TB2 – ударний оперативно-тактичний безпілотний літальний апарат

В Україні почалось будівництво заводу з виробництва безпілотних літальних апаратів Bayraktar. Про це 10 липня повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін в ефірі телемарафону.

«Завод почав будуватися на ділі, а не тільки меморандумі. Це саме той великий завод Bayraktar, про який ще кілька років тому домовлялися, потім були зупинки, скандали. Сьогодні цей завод починає будуватися, ми перейшли до реальних кроків», – сказав він. Де саме будують завод Камишін, з очевидних причин, не уточнив.

Будівництво заводу передбачає трансфер високих технологій, локалізацію виробництва найсучасніших БПЛА, ефективність яких перевірена і доведена на практиці. Для будівництва заводу з виробництва Bayraktar TB2 в Україні було сформовано всю правову базу і завершено проект майбутнього підприємства.

8 липня Камишін в межах візиту президента України в Туреччину підписав із Міністерством промисловості та технологій Турецької Республіки новий меморандум про розвиток потужностей і можливостей виробництва різних типів БПЛА. Міністр заявив, що «йдеться про інші виробництва, про які поки що говорити не можна».

Bayraktar TB2 – це ударний оперативно-тактичний безпілотний літальний апарат [БПЛА], який розробляється на території Туреччини. Здатний розганятися до 200 км за годину та підніматися на висоту понад 8 км. Bayraktar скидає авіабомби та керовані протитанкові ракети. При цьому дрон може протягом доби перебувати в польоті.

Україна підписала угоду про купівлю Bayraktar TB2 у Туреччини на початку 2019 року. А вже навесні 2021 року БПЛА здійснили свої перші польоти над східними територіями нашої країни. Вперше в бойових діях дрон Bayraktar TB2 використали під час обстрілу окупантами села Гранітне, що на Донеччині. Тоді росіянам не вдалося навіть засікти безпілотник, щоб його знищити.

За словами глави фонду «Повернись живим» Тараса Чмута, на початку російського вторгення Bayraktar TB2 були одним зі видів озброєння, які фактично врятували Україну.