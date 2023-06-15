Baykar успішно протестувала ударний дрон з українським двигуном
Удосконалений БПЛА Bayraktar Akinci, в який встановили український двигун, успішно провів стрільби
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Турецька компанія Baykar провела успішні стрільби за участі ударного дрона Akinci, оснащений двигуном українського виробництва. БПЛА пройшов тестування з точності стрільби, повідомили у середу, 14 червня, у прес-службі компанії.
Окрім злітної спроможності, концерн перевірив дієвість оновленої «розумної» системи наведення HGK-82. За даними компанії, дрон успішно пройшов випробування та закінчив навчальні стрільби з хорошим результатом. У компанії опублікували відео роботи дрона з українським двигуном.
«Bayraktar Akinci злетів з боєприпасами MK-82 під керівництвом фахівців Центру льотної підготовки та випробувань Akinci. Випущений снаряд успішно вразив встановлену мету», – повідомили у прес-службі компанії.
Bayraktar #AKINCI ️— BAYKAR (@BaykarTech) June 14, 2023
HGK-82 Atış Testi
Tam İsabet-Bull’s Eye
Tekirdağ / Çorlu #BAYKAR @SageTubitak
HGK-82 Firing Test pic.twitter.com/7VitfsYP5x
Зазначимо, вперше дрон Akinci взяв участь у міжнародних навчаннях 22 червня 2022 року. Наприкінці травня 2023 року Baykar підписала три угоди про співпрацю з Україною.