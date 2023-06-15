Вперше дрон спільного виробництва представили у 2022 році

Турецька компанія Baykar провела успішні стрільби за участі ударного дрона Akinci, оснащений двигуном українського виробництва. БПЛА пройшов тестування з точності стрільби, повідомили у середу, 14 червня, у прес-службі компанії.

Окрім злітної спроможності, концерн перевірив дієвість оновленої «розумної» системи наведення HGK-82. За даними компанії, дрон успішно пройшов випробування та закінчив навчальні стрільби з хорошим результатом. У компанії опублікували відео роботи дрона з українським двигуном.

«Bayraktar Akinci злетів з боєприпасами MK-82 під керівництвом фахівців Центру льотної підготовки та випробувань Akinci. Випущений снаряд успішно вразив встановлену мету», – повідомили у прес-службі компанії.

Зазначимо, вперше дрон Akinci взяв участь у міжнародних навчаннях 22 червня 2022 року. Наприкінці травня 2023 року Baykar підписала три угоди про співпрацю з Україною.