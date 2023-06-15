7600 військових навчать користуватися розвідувальними дронами

Міністерство цифрової інформації розпочало черговий етап підготовки ще 10 тис. операторів безпілотників. Для військових, охочих навчитися керувати дронами, виділили грант, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у четвер, 15 червня.

За його словами, міністерство навчило вже 10 тис. спеціалістів, і наразі розпочинає другий етап підготовки. Більшість операторів вже беруть участь у бойових діях. Михайло Федоров розповів, що за підготовку операторів БПЛА відповідають 26 шкіл.

«Сьогодні ми запустили новий етап навчання 10 тисячі операторі БПЛА. Ми закінчили перший етап, навчили вже 10 тисяч операторів. Надали грант військовим, щоб вони прийшли в школу і навчилися керувати різними видами дронів», – повідомив Михайло Федоров.

Програма навчання включає керування літальними апаратами розвідувального типу та бомберами. За словами міністра, підготовка операторів БПЛА є надважливою, оскільки російсько-українська війна є технологічною.

«Навчимо 7 600 операторів керувати звичайними розвідувальними коптерами Mavic/Matrice/Autel. А ще — 2 тисячі операторів FPV-дронів та 400 пілотів літаків-бомберів. Наша мета — більше дронів та більше операторів», – заявив Михайло Федоров.

Скільки саме операторів міністерство планує навчити в майбутньому, Михайло Федоров не уточнив.