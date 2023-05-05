В Україні хочуть підготувати 60 ударних рот безпілотників

За рік фандрейзингова платформа United 24 зібрала 325 млн доларів, а в рамках проекту «Армія дронів» в Україні вже підготовлено 10 тисяч операторів БпЛА. Про це в ефірі телемарафону розповів віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«За рік вдалося зібрати 325 млн доларів. Цікаво, що люди підтримують зі 110 країн світу», – сказав він.

Щодо проєкту «Армія дронів» Михайло Федоров повідомив, що він продовжує розвиватися.

«Тільки нещодавно закінчили черговий збір і будуть нові збори на БпЛА. Нещодавно ми закінчили першу частину проекту навчання пілотів БпЛА, 10 тисяч пілотів навчили за цей час. Тобто "Армія дронів" – це про комплексний розвиток сфери БпЛА як з точки зору виробництва, так і з точки зору їх застосування», – зазначив Федоров.

Проект, за його словами, має на меті 60 ударних рот безпілотників, додав віце-прем’єр.

До слова, раніше повідомлялось, що українці зібрали гроші на 300 розвідувальних безпілотників для ЗСУ.