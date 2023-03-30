Більшість дронів відправили на Схід

Українці закрили збір на 300 безпілотних літальних апаратів, який почали у лютому. Дрони Mavic 3T вже передали на фронт.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у четвер, 30 березня. Збір на дрони відбувся спільно з платформою United24, Monobank, бізнесменом Олегом Гороховським та блогером Ігором Лаченковим.

«Безпілотники дозволять проводити розвідку, наводити артилерію та знищувати російську техніку на мільйони доларів. «Пташки» мають тепловізори і камери із зумом. Це допоможе виконувати високоефективні операції навіть вночі та стежити за кожним пересуванням ворога», – повідомив Михайло Федоров.

Армію дронів вже передали на потреби Збройних сил України. 160 БПЛА вирушили на східні напрямки, 85 – на Запоріжжя, а 55 – на Херсонщину.

Нагадаємо, 29 березня секретар РНБО Олексій Данілов анонсував появу в ЗСУ дронів з дальністю польоту понад 3000 км. Йдеться про десятки моделей тисячей дронів, за словами Олексія Данілова.