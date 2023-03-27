У межах продажу спеціальної партії солі «Міць. Українська кам’яна» вдалось зібрати понад 58,5 млн грн. Це дасть змогу придбати українській розвідці близько 2200 дронів-камікадзе, повідомив у понеділок, 27 березня, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Зібрали понад 58 500 000 гривень через UNITED24 на дрони-камікадзе для ГУР. Усе завдяки проекту «Міць. Українська кам’яна». Тепер розвідка отримає понад 2200 безпілотників FPV. Це стало можливим завдяки кожному, хто придбав свою пачку міці. А також внескам наших донорів та бізнесу, який більше року безупинно підтримує армію», – написав міністр у своєму Telegram-каналі.

За його словами, наприкінці проекту Rozetka та «Сільпо» взяли на себе частину витрат на собівартість солі. Другу частину покрили донори UNITED24. Ще понад 8 млн грн зібрали завдяки розіграшу п’ятьох пачок солі з автографом начальника ГУР Кирила Буданова.

Як повідомляв ZAXID.NET, до річниці повномасштабного вторгнення ДП «Артемсіль» та фандрейзингова платформа UNITED24 випустили спеціальну партію солі – «Міць. Українська кам’яна», видобутої в Соледарі, щоб підтримати Головне управління розвідки Міністерства оборони України, – сформувати флотилію дронів-камікадзе.