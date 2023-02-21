Придбати пачку солі можна за 500 грн, прибуток піде на дрони

Держпідприємство «Артемсіль» спільно з платформою United24 випустило лімітовану серію солі «Міць. Українська кам'яна» для збору на дрони-камікадзе для головного управління розвідки. Весь прибуток з кожної пачки йде на покупку військового обладнання. На збір «Артемсіль» віддало останню партію солі – через російські обстріли завод було знищено, а повністю з полиць артемівська сіль зникла влітку 2022-го.

Сіль з українського Соледару можна придбати в магазинах «Сільпо» та Rozetka за 500 грн. На закупівлю дронів для ГУР перераховуватимуть 456 грн з кожної пачки. В рамках спецсерії підприємство випустить 100 тис. пачок солі, повідомили у прес-центрі «Артемсолі».

«Влітку 2022 року пачка «Артемсолі», яку знають і люблять мільйони українців, зникла з полиць великих продуктових мереж. Усе тому, що через російські обстріли у квітні ДП «Артемсіль» перестало видобувати сіль. Цехи підприємства згоріли, обладнання було знищене, будівлі зруйновані, а понад 2500 людей, чиє життя було нерозривно пов’язане з містом на Донеччині, залишили свій дім. Але сама сіль — сіль із шахт Соледара — вціліла. Ми розділили 20 т солі на 100 000 символічних пачок, проілюстрував які дизайнер Артем Гусєв», – повідомили у прес-службі «Артемсолі».

Дизайнер Артем Гусєв змінив обгортку пачки, замінивши надпис «Сіль» на «Міць», а кам'яну квітку, візитівку «Артемсолі», на тризуб. Підприємство планує зібрати понад 45 млн грн, щоб закупити дрони-камікадзе FPV (first person view). Вартість такого дрона становить 700 доларів. «Завдяки спеціальній партії «Артемсолі» ми зможемо укомплектувати дронами FPV нове ударне угруповання, яке найближчим часом стане на захист нашої країни по всій лінії фронту», – розповів командир спецпідрозділу БпЛА «Крила» ГУР МО з позивним «Волонтер».

Нагадаємо, у квітні 2022 року російські окупанти обстріляли соляні шахти «Артемсолі», через що було знищено все обладнання та будівлі, а підприємство припинило роботу. Частину солі з виробництва вдалось вивезти, проте з літа 2022 кам'яна сіль цього заводу зникла з продажів. Підприємство «Артемсіль» було найбільшим виробником солі в Європі, тому після його зупинки Україна та інші країни відчули дефіцит солі на певний час.