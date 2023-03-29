Олексій Данілов розповів про десятки моделей БПЛА

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов анонсував появу в українській армії ударних дронів, здатних пролетіти понад 3000 км. Йдеться про тисячі дронів різних моделей, зазначив Олексій Данілов.

Про це він повідомив у середу, 29 березня, на своїй сторінці у Twitter. Олексій Данілов додав фото із літаком пілота Матіаса Руста, який у 1987 році приземлився на Червоній площі у Москві, обійшовши радянську ППО.

«"Український рій" "імені Матіаса Руста" – десятки моделей, тисячі дронів. Ударні БПЛА на озброєнні ЗСУ дальністю польоту більш як 3000 км», – написав Олексій Данілов.

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Про які моделі дронів йдеться та коли їх можна очікувати, секретар РНБО не уточнив. Нагадаємо, відстань від українського кордону до Москви становить трохи більше 450 км.

Зазначимо, 28 березня було повністю укомплектовано перші три ударні роти дронів українського виробництва. Роти БПЛА виконуватимуть розвідувальні та ударні місії, наводитимуть артилерію, допомагатимуть українським воїнам бути максимально ефективними під час міських боїв. Для додаткової мобільності та евакуацій поранених роти укомплектували пікапами.