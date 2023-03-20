Данілов заявив, що 100 тисяч загиблих і поранених українських військових – це неможливо

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов спростував інформацію американського видання Politico про те, що втрати українських військових у війні з Росією сягають понад 100 тисяч загиблих і поранених.

15 березня відоме видання Politico повідомило, що, за підрахунками американських військових чиновників, за рік повномасштабної війни загинули або були поранені понад 100 тисяч українських військових.

У інтерв’ю агенції «Інтерфакс-Україна» Олексій Данілов заявив, що це неправда.

«Я вам з повною відповідальністю заявляю, що у нас немає 100 тисяч втрат серед військових. Це неможливо. Під час війни це закрита інформація, але 100 тисяч – це абсолютно не відповідає дійсності», – сказав він.

Водночас назвати офіційні втрати серед українськи військових він відмовився, запевнивши, що цю кількість знають тільки українські військові та президент. За його словами, співвідношення втрат наразі становить 1 до 7, 1 до 8, у деяких випадках 1 до 10 на користь ЗСУ.

«Після війни 2014 року ми знали, як воювати, а в Росії такого не було. За багатьма напрямками у них були втрати просто шалені», – зазначив секретар РНБО.

Нагадаємо, за підрахунками Генштабу ЗСУ, в Україні загинули понад 165 тисяч російських військових. За даними американського Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), росіяни втратили в Україні вже понад 200 тис. військових.