РФ втратила під Бахмутом більше військових, «ніж за час двох Чеченських воєн». Про це заявив прес-офіцер 112-ї бригади територіальної оборони Андрій Ковальов в ефірі «Радіо Донбас.Реалії».

Він вказав на зведення Генерального штабу, за якими українські війська продовжують відбивати напади на Бахмут.

«Насправді російські окупанти не мають успіху на жодному з напрямків, де вони зараз намагаються проводити наступ. Я нагадаю, що зараз російські окупанти намагаються просуватися на Куп’янському напрямку, на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському і Шахтарському», – зазначив Ковальов.

За його словами, підрозділи Збройних сил України мають продовжувати оборону міста доти, доки є така можливість. При цьому російські війська, додав він, продовжують нести значні втрати біля Бахмута.

«Ми володіємо інформацією, наводили її зокрема у зведенні Генерального штабу, про те, що на окупованій території Запорізької області у Токмаку російські окупанти розмістили крематорій, у якому спалюють тіла так званих частково мобілізованих, зокрема і з Бахмутського напрямку», – заявив Ковальов.

Крім того, тіла російських військових везуть до окупованого Криму, де є крематорій в районі Сімферополя, додав прес-офіцер.

«Загалом на полях навколо Бахмуту російські окупанти, очевидно, вже втратили більше особового складу більше, ніж за час двох Чеченських воєн разом узятих», – порівняв він.

Згідно з офіційними російськими даними російська армія в Першій чеченській війні втратила убитими та зниклими близько 5 500 військових. Однак на думку більшості дослідників ці дані є заниженими у багато разів. В ході найактивнішої фази Другої чеченської війни, в 1999- 2002 роках загинули 4572 і були поранені 15 549 військових російської армії.