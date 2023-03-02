За понад рік повномасштабної війни бойові втрати Росії перевищили 150 тисяч військових. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ, оприлюдненому вранці 2 березня.

Зазначається, що станом на 2 березня ЗСУ ліквідували 150605 військових, зокрема, 715 – за останню добу. Своєю чергою, масової загибелі своїх військових в Україні Росія не визнає. За даними американського Центр стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), безповоротні втрати російської армії (включно з важкопораненими) оцінюють у 200-250 тис. осіб.

У Генштабі додають, що за останню добу українська авіація завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також захисники збили ворожий безпілотний «Орлан-10». Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили район зосередження противника, два склади боєприпасів та три інші важливі об’єкти.ʼ

Нагадаємо, що переглядати статистику втрат ворога також можна на нашому сайті.