Перші три роти «Армії дронів» ЗСУ готові до бою

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив про повне укомплектування та готовність до бою з ворогом перших трьох рот безпілотників.

Федоров нагадав про створення разом з Генштабом перших у світі ударних рот «Армії дронів», з новими підходом, навчанням і застосуванням.

«Разом з партнерами повністю їх укомплектували. Передали пікапи, ударні коптери та Старлінки. Усі безпілотники українського виробництва. Обладнання для ударних рот «Армії дронів» придбали приватні донори», – написав Федоров у своєму Telegram-каналі.

Повідомляється, що БПЛА виконуватимуть розвідувальні та ударні місії, наводитимуть артилерію, допомагатимуть українським воїнам бути максимально ефективними під час міських боїв. А пікапи необхідні для рейдів мобільних груп у тил армії РФ, доставлення вантажів та евакуації поранених.

«У межах проєкту Президента Володимира Зеленського UNITED24 Армія дронів переросла у велику державну програму підтримки розвитку БПЛА. Сміливість та технології зроблять багато для нашої перемоги. Щоб ми не втрачали найкращих людей», – наголосив Федоров.