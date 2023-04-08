Для появи гри достатньо оновити застосунок

У сервісі державних послуг «Дія» з’явилася гра «Армія дронів», у якій можливо зробити пожертвування на користь Сил оборони України. Про це повідомили у прес-службі Міністерства цифрової трансформації.

«На початку повномасштабної війни користувачі Дії підіймали моральний дух, граючи в «Байрактар» у Дії. Тепер час керувати безпілотниками. Ми вдосконалили функціонал і головне – додали можливість донатити, не виходячи з гри», – йдеться у повідомленні.

Гра дозволяє спробувати себе в ролі оператора безпілотника просто в застосунку «Дія».

«Ціль – нищити ворожі колони танків. Ви спалюєте ворожу техніку віртуально, а завдяки вашим донатам військові нищать ворога реально», – зазначається в дописі.

Як повідомив віце-прем’єр Михайло Федоров, у грі можна одразу задонатити на дрони для українських захисників. Для появи гри достатньо оновити застосунок.

«Запустили нову гру в Дії. Спробуйте себе оператором дрона. Ваше завдання – не дати окупантам втекти з вкраденими пралками та унітазами», – написав Федоров.

Команда міністерства працювала над грою разом з компанією iLogos.

«Дякуємо, що підтримали ініціативу та наближаєте перемогу разом з українцями», – додали в Мінцифрі.