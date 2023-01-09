Новий порядок узяття на військовий облік не передбачає, що повістки надходитимуть через сервіс державних послуг «Дія». Про це заявив керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік, пише The Village.

«Ні ця постанова, ні будь-яка інша не передбачає надходження повісток через «Дію». У нашому плані роботи поки немає таких завдань», – пояснив він.

Згідно з постановою Кабміну, у «Дії» має з'явитися новий сервіс – електронний військовий квиток. Як його впроваджуватимуть і як працюватиме сервіс, поки що не відомо.

У Мінцифри зазначають, що багато моментів ще потрібно доопрацювати разом з Міністерством оборони України.

«Більшість державних сервісів та послуг майже завжди передбачають можливість їх запровадження онлайн в «Дії». Війна показала, що доступність цифрових сервісів для громадян – одне пріоритетних рішень», – додав Банік.

Як інформував ZAXID.NET, Кабінет міністрів України затвердив новий порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Зміни передбачають серйозніший контроль за взяттям на облік, цифровізацію багатьох процесів, обмін даними між різними органами влади, реєстрами та працедавцями людей, які підлягають обліку.