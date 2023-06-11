Компанія заявила, що її дрони передбачені виключно для цивільного використання

Китайська компанія iFlight, яка виробляє FPV-дрони, заявила у суботу, 10 червня, про припинення продажу БПЛА у зоні бойових дій. Зокрема йдеться про Україну, яку атакували російські окупанти. Компанія була одним з найбільших постачальників FPV-дронів як для українських військових, так і для росіян, повідомив у неділю, 11 червня, активіст та волонтер Сергій Стерненко.

Компанія відреагувала на заяви про використання її дронів у зоні бойових дій. iFlight заявила, що її продукція не передбачена для бойових дій, тож обмежує продаж для модифікацій та використання в бою.

«Стосовно повідомлень про те, що літальні апарати були модифіковані для носіння зброї, ми повинні зазначити, що коли наші продукти виходять з нашого контролю, ми не можемо впливати на їх використання. Однак ми суворо дотримуємося нормативних положень і чітко вимагаємо від дистриб’юторів не продавати та не надавати ремонтні послуги клієнтам у зонах бойових дій та клієнтам, які можуть модифікувати продукти», – повідомили у прес-службі компанії.

За даними Сергія Стерненка компанія відмовиться від продажу на територію України, проте продовжуватиме продавати дрони Росії, оскільки фактично на її території не йдуть бойові дії. Водночас в iFlight не озвучили, до яких країн дрони таки доставлятимуть.

«Це створить проблеми для закупівель в Україну, доведеться шукати іноземних контрагентів-посередників, шукати нові шляхи та країни для логістики тощо. Відповідно, частина закупівель FPV для ЗСУ будуть значно ускладнені, а обсяги можуть впасти», – заявив волонтер.

Китайська компанія запевнила, що проведе розслідування щодо використання дронів у зонах бойових дій. В iFlight підкреслили, що будуть співпрацювати з державними відомствами та міжнародними організаціями, щоб гарантувати, що продукт «не використовується в незаконних чи аморальних цілях».