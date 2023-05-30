Військові отримали дрони «Пегас»

Українська блокчейн-компанія Everstake передала на потреби Сил оборони України півтисячі FPV-дронів. БПЛА «Пегас» розподілили поміж 13 підрозділів українських оборонців, повідомив у вівторок, 30 травня, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Дрони від української компанії мають на меті підсилити Армію дронів. частина з них вже заступила на бойове чергування та знищила російські об'єкти. Відео з роботою дронів Михайло Федоров опублікував на своєму каналі.

«Безпілотники розподілили між 13 підрозділами Сил оборони України. Частина з них уже знищила десятки ворожих об’єктів. На відео – трішки результатів роботи "Пегасів". FPV-дрони – конкурентна перевага на полі бою. Вони наздоганяють та знищують майже будь-яку ціль. А найголовніше – зберігають життя наших воїнів, які бачать усі кроки росіян, перебуваючи в укритті», – повідомив Михайло Федоров.

Міністр подякував блокчейн-компанії за підтримку та підкреслив, що український бізнес допомагає нарощувати потужність БПЛА.

Нагадаємо, 29 травня Верховна Рада дозволила ввозити товари для виробництва та ремонту БПЛА без податків. Це рішення допоможе швидше та легше забезпечувати ЗСУ необхідними дронами. Відповідні законопроекти діятимуть до кінця воєнного стану.