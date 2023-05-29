Верховна Рада дозволила ввозити товари для виробництва та ремонту БПЛА без податків
Відповідні законопроекти діятимуть до кінця воєнного стану
Верховна Рада України звільнила від оподаткування та сплати ввізного мита компоненти для ремонту та виготовлення безпілотників. Про це повідомили у понеділок, 29 травня, у прес-службі Верховної Ради.
Парламент ухвалив законопроекти № 9275 та № 9276, які дозволяють ввозити товари для виготовлення та ремонту безпілотних апаратів без ПДВ. Те саме стосується і митного податку – до кінця воєнного стану в Україні триватиме компоненти для БПЛА можна буде ввозити без додаткових митних стягувань.
«Це надважливі для фронту рішення. Ми оптимізуємо процеси виробництва і постачання безпілотних систем та посилимо спроможність наших військових знищувати ворога й наближати нашу перемогу», – заявив голова Комітету ВР з питань фінансів Данило Гетманцев.
Нагадаємо, 6 лютого 2023 року Верховна Рада схвалила законопроекти №8360 та №8361, що скасовують пито і ПДВ на ввезення в Україну безпілотників, тепловізорів, приладів нічного бачення та рацій. Ввозити амуніцію для військових без сплати мита і ПДВ можна до 1 січня 2024 року. Водночас ці пільги не поширюватимуться на товари, ввезені з країни-агресора чи інших терористичних держав.