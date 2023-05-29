Законопроекти звільняють від оподаткування тих, хто ввозитиме компоненти для БПЛА в умовах воєнного часу

Верховна Рада України звільнила від оподаткування та сплати ввізного мита компоненти для ремонту та виготовлення безпілотників. Про це повідомили у понеділок, 29 травня, у прес-службі Верховної Ради.

Парламент ухвалив законопроекти № 9275 та № 9276, які дозволяють ввозити товари для виготовлення та ремонту безпілотних апаратів без ПДВ. Те саме стосується і митного податку – до кінця воєнного стану в Україні триватиме компоненти для БПЛА можна буде ввозити без додаткових митних стягувань.

«Це надважливі для фронту рішення. Ми оптимізуємо процеси виробництва і постачання безпілотних систем та посилимо спроможність наших військових знищувати ворога й наближати нашу перемогу», – заявив голова Комітету ВР з питань фінансів Данило Гетманцев.

Нагадаємо, 6 лютого 2023 року Верховна Рада схвалила законопроекти №8360 та №8361, що скасовують пито і ПДВ на ввезення в Україну безпілотників, тепловізорів, приладів нічного бачення та рацій. Ввозити амуніцію для військових без сплати мита і ПДВ можна до 1 січня 2024 року. Водночас ці пільги не поширюватимуться на товари, ввезені з країни-агресора чи інших терористичних держав.