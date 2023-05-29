Верховна Рада на засіданні в понеділок, 29 травня, ухвалила постанову, яка передбачає запровадження Україною санкцій проти Ірану на 50 років. За документ проголосували 328 народних депутатів, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Документ, який президент України Володимир Зеленський відправив на розгляд парламенту 27 травня, передбачає застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів щодо Ірану. У додатках до проекту зазначається, що указ Зеленського, яким він увів в дію відповідне рішення РНБО від 27 травня про санкції стосовно Ірану, набирає чинності одночасно із затвердженням Верховною Радою України зазначеного рішення Ради нацбезпеки, відповідно до Закону України «Про санкції».

В опублікованому рішенні РНБО йдеться про підтримку внесених Кабінетом міністрів України пропозицій щодо санкцій проти Ірану та визначено, що термін їх дії – 50 років. Зокрема, пропонується:

запровадити повну заборону на торговельні операції з товарами військового та подвійного призначення з резидентами Ірану та на послуги, що пов'язані з продажем, обслуговуванням, виробництвом таких товарів з резидентами країни;

припинити транзит ресурсів, польотів і перевезень резидентами Ірану територією України, пов'язаних із зазначеними вище операціями;

зупинити виконання економічних та фінансових зобов'язань на користь резидентів Ірану, запобігання виведенню капіталів резидентами за межі України.

Крім того, пропонується заборонити передачу резидентам Ірану технологій та прав на інтелектуальну власність, запровадити заборону на здійснення будь-яких інвестицій в Іран, зупинити обслуговування електронних платіжних засобів, емітованих резидентами.

Нагадаємо, що Іран допомагає Росії у війні проти України, надаючи їй, зокрема, дрони-камікадзе Shahed, які Росія регулярно використовує під час повітряних атак на Україну. Також Іран надає Росії іншу зброю, зокрема – снаряди й патрони.