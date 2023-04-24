Іранська влада за останні шість місяців доставила в Росію понад 300 тисяч артилерійських снарядів та мільйон патронів, пише в понеділок, 24 квітня, The Wall Street Journal. Ці озброєння потрібні Росії для неспровокованої війни проти України.

Як йдеться у статті, озброєння возять кораблями через Каспійське море. Останнє зафіксоване перевезення зброї було в березні 2023-го, воно здійснювалося вантажним російським судном Rasul Gamzatov, яке доставило вантаж у порт міста Астрахань. На його борту тоді перевезли 1000 контейнерів із 2000 артилерійськими снарядами.

Як йдеться у статті, у вересні Іран і Росія (в особі державного «Рособоронекспорту») уклали контракт на постачання Росії 74 тис. снарядів. Вартість цього контракту становила 1,7 млн доларів.

За інформацією журналістів, такі дії Ірану та Росії становлять загрозу для США та їхніх союзників, які намагаються цю співпрацю зірвати. У статті зазначається, що для того, аби перехоплювати іранську зброю, США повинні заручитися підтримкою колишніх радянських республік. З цією метою віце-адмірал і голова П’ятого флоту ВМС США Бред Купер, який очолював багатонаціональні зусилля з припинення незаконних поставок зброї та наркотиків з Ірану в Перську затоку, відвідав Туркменістан з неоголошеним візитом. В його рамках обговорювалися, зокрема, питання підвищення безпеки на морі.

Зауважимо, що, крім морських шляхів, Іран також доставляє Росії зброю вантажними літаками. Раніше Іран надав Росії велику кількість ударних дронів-камікадзе, більшість з яких українська протиповітряна оборона збиває. За словами речниці оперативного командування «Південь» Наталії Гуменюк, Росія нещодавно отримала нову партію цих безпілотників і вже обстрілює ними Україну. Крім того, Росія хоче збудувати на своїй території завод з виробництва іранських дронів.

Також раніше повідомлялося, що Іран надасть Росії балістичні ракети, однак поки що інформації про те, що такі озброєння були надані, немає.